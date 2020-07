Finisce in pareggio la partita tra la Vastese e il Sambuceto San Paolo allenato dall'ex Fabio Nepa. Primo tempo equilibrato, con qualche occasione da entrambe le parti, poi nella ripresa i padroni di casa tentano di segnare, ma Avantaggiato al 28' si fa espellere per fallo di reazione, poi a tre minuti dal termine gli ospiti passano in vantaggio grazie ad un gol di Miccoli, la Vastese pareggia due minuti dopo per via di un autogol di Mastria provocato da Soria.



Mercoledì pomeriggio nel turno infrasettimanale la Vastese giocherà in trasferta contro il Caldari.



Tabellino



VASTESE-SAMBUCETO SAN PAOLO 1-1



Reti: 87' Miccoli, 89' Mastria (autorete)



Vastese: Garibaldi, La Guardia, Lombardozzi, (20' st Piermattei), Luongo, Irmici, Baldini, Della Penna (20' st Soria), Avantaggiato, Alberico (34' st Triglione), Di Santo, Vicentini. All. Baiocco



Sambuceto San Paolo: Segalotti, Vox, Trabucco (23' st Mastria), Stella, Terzini, Ferragalli, Cocco, Nardone, Sileno, Rossodivita, Ibrahima (38' st Miccoli). All. Nepa



Arbitro: Mirco Carullo di Lanciano (Martelli e Di Teodoro di Lanciano)



Note: espulso Avantaggiato al 28' st. Ammoniti: Lombardozzi e Mastria





Risultati e classifica dopo la seconda giornata del campionato di Promozione Girone B. Castiglione Valfino-Penne 2-2, Flacco Porto Pescara-Virtus Cupello 1-2, Folgore Sambuceto-Vis Ripa rinviata per impraticabilità di campo, Lauretum-Acqua e Sapone 0-4, Moscufo-Torrese 1-0, Spal Lanciano-Amatori Passo Cordone 0-2, Tre Ville-Caldari 6-0, Vastese-Sambuceto San Paolo 1-1, Virtus Ortona-Val di Sangro 1-0



Acqua e Sapone, Amatori Passo Cordone, Moscufo, Tre Ville 6, Sambuceto San Paolo, Vastese, Virtus Cupello, Virtus Ortona 4, Folgore Sambuceto*, Lauretum, Torrese, Val di Sangro, Castiglione Valfino, Penne 1, Caldari, Flacco Porto Pescara, Spal Lanciano, Vis Ripa (una gara in meno) 0



Prossimo turno, mercoledì 19 settembre. Amatori Passo Cordone-Moscufo, Caldari-Vastese, Castiglione Valfino-Tre Ville, Penne-Folgore Sambuceto, Sambuceto San Paolo-Lauretum, Torrese-Flacco Porto Pescara, Val di Sangro-Spal Lanciano, Virtus Cupello-Amatori Passo Cordone, Vis Ripa-Virtus Ortona