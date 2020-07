Sabato, 15 settembre 2012, alle ore 18, presso la Casa della Cultura- Porta della Terra di San Salvo, si terrà la presentazione della mostra fotografica di Claudio Di Francesco intitolata “Trecentonove”. La mostra, che ha debuttato a Pescara, nel Museo D'Annunzio è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Magnacca per sottolineare la vicinanza ai cittadini aquilani colpiti dalla tragedia del sisma. L’artista Di Francesco presenterà 24 dei suoi 309 scatti, relativi a dettagli architettonici del centro storico dell’Aquila: immagini deformate, che suggeriscono la frantumazione di una identità individuale e collettiva e che vanno ben oltre la tragedia del terremoto, diventando archetipo della condizione dell'uomo di oggi. Alla cerimonia di presentazione parteciperanno l'autore, Claudio Di Francesco, e lo psicologo Luigi Gileno, quest'ultimo collaboratore di un progetto terapeutico sperimentale su un gruppo di studenti che avevano subito il trauma del terremoto e i cui risultati sono stati pubblicati nel volume: “Le 398 meravigliose maestre de L'Aquila”. Un altro approccio per capire meglio quella drammatica vicenda di tre anni fa e per aiutare chi ha cercato e ancora adesso cerca, spesso faticosamente, di uscirne.