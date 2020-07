I Borghi Furci è la mostra personale, promossa dal Comune di Furci, di Vincenzo Monaco, aperta al pubblico fino a venerdì 14 settembre in via Roma. Orari, con ingresso libero, dalle 10.30 alle 21.30. "Il Comune di Furci, in occasione della festività patronale il Beato Angelo, ha accolto e collaborato alla inaugurazione della mostra personale dell'artista Vincenzo Monaco intitolata 'I Borghi di Furci'. All'interno dell'area espositiva, presso via Roma, saranno presenti numerose pitture in olio su tela raffiguranti i suggestivi borghi della cittadina, nonché altre opere del medesimo autore. La mostra, nella volontà del sindaco, vuole omaggiare una delle località più antiche e suggestive dell'alto vastese come percepita dallo sguardo artistico del pittore Vincenzo Monaco, il quale ha anche realizzato in esclusiva una rappresentazione in miniatura tridimensionale del centro storico".



L'autore è alla seconda edizione della sua esposizione culturale a Furci. La prima edizione, contenente sempre opere realizzate in olio su tela, si è tenuta nel settembre 1996 e ha segnato la una svolta personale verso gli orizzonti del post-neorealismo. Lo stesso Vincenzo Monaco aveva già aperto al pubblico nell'agosto 1997 uno spazio a Vasto dedicato all'arte dell'oggettistica orientale accolto con toni entusiasti sua dalla critica che dal pubblico (c.f.r il quotidiano "Costa Adriatica" 17 agosto 1997). Con questa nuova e breve edizione ha inteso fissare i caratteri concettuali di questa sua straordinaria dimensione artistica.