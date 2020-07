Il Vasto Marina cade in casa, contro la Torrese finisce 2-1, dopo la vittoria nella prima giornata la squadra di Mario Lemme, dopo la vittoria esterna di domenica scorsa contro la Santegidiese, subisce la prima sconfitta nel campionato di Eccellenza.



La cronaca. Sin dall'inizio le due squadre ci provano, la Torrese con De Sanctis subito al 1' con un tiro che però non impensierisce Cianci, poi si vede Luciano che al 4' serve Fonseca che tira debolmente, mentre al 12' Stivaletta colpisce di testa un pallone che finisce alto. Al 16' su un cross di D'Alessandro Nuzzaci in sforbiciata manda fuori, al 32' segnano i padroni di casa: Luciano sulla destra entra in area e salta Fantozzi, lascia partire un diagonale che colpisce il palo e torna in area dove c'è Nuzzaci che la butta dentro. Il Vasto Marina tenta di raddoppiare e al 41' ci riesce, sempre con Nuzzaci, ma il gol è annullato per fuorigioco.



Nel secondo tempo la Torrse pareggia al 1' con un bel tiro da fuori area di De Sanctis, al 12' l'allenatore Maiorani viene espulso per proteste, la Torrese prova a raddoppiare e per poco non ci riesce al 23' con Pallitti che da posizione ravvicinata spara in alto. I padroni di casa rispondono al 30' quando Nuzzaci passa a Luciano che serve D'Onofrio, ma viene bloccato dalla difesa avversaria. Al 38' a segnare di nuovo è la Torrese: dalla destra Capretta crossa al centro, Pallitti di testa insacca il 2-1.



Tabellino

Vasto Marina: Cianci, D'Alessandro (25' st Menna) , Fasciani, Ciurlia, Martelli, Catenaro, Nuzzaci, D'Onofrio, Stivaletta, Fonseca (34' st Mucci), Luciano. A disposizione: Farina, Benedetti, Racciatti, Galiè, Manzi. Allenatore: Lemme



Torrese: Del Sordo, Sall, Fantozzi (1' st Di Francesco), Adorante, Iampieri, Melchiorre, Savini, Di Natale, De Sanctis, Ticchioni (1' st Capretta), Pallitti. A disposizione: Tanzi, Di Matteo, Pulsoni, Croce, Panetta. Allenatore: Maiorani



Arbitro: Francesco Di Paolo di Chieti, assistenti Verrocchi e Di Nardo di Sulmona.



Reti: 32' Nuzzaci (V), 1' st De Sanctis (T), 38' st Pallitti (T)



Ammoniti: D'Alessandro (V), Ciurlia (V), Martelli (V), Sall (T), Di Francesco (T)

Espulso: Maiorani (T) al 13' st



Risultati e classifica dopo la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-Santegidiese 0-1, Capistrello-Casalincontrada 1-2, Francavilla-Pineto 0-2, Montorio 88-Città di Giulianova 0-0, Rosetana-Altinrocca 0-0, San Salvo-Guardiagrele 3-0, Sporting Ortona-Miglianico 1-4, Sulmona-Civitella Roveto 2-4, Vasto Marina-Torrese 1-2.



Pineto, Civitella Roveto 6, Casalincontrada, Rosetana, Altinrocca, Torrese, Città di Giulianova 4, Vasto Marina, San Salvo, Miglianico, Santegidiese 3, Montorio 88, Sulmona, Guardiagrele, Francavilla 1, Sporting Ortona, Alba Adriatica 0



Prossimo turno (Domenica 16 settembre). Casalincontrada-Alba Adriatica, Città di Giulianova-Capistrello, Civitella Roveto-Rosetana, Guardiagrele-Francavilla, Miglianico-Altinrocca, Montorio 88-San Salvo, Pineto-Vasto Marina, Santegidiese-Sulmona, Torrese-Sporting Ortona.