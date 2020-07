Un tour europeo. Esperienza entusiasmante e affascinante che inizia oggi per la band vastese Le Scimmie. Loro sono in due, Angelo Xunah Mirolli alla chitarra e Mario Serrecchia alla batteria, e sono pronti per affrontare le tappe che li porteranno alla scoperta dell'Est Europa. Nove date in club e festival, condividendo la scena con altre realtà musicali. I due musicisti potranno così proporre i loro brani inediti, tratti dall'album Dromomania, che ha ricevuto non pochi apprezzamenti da parte della critica e grandi consensi di pubblico. Sarà un viaggio intenso, in cui Xunah e Mario potranno raccogliere tanti spunti utili per poi chiudersi nuovamente in studio e sfornare i pezzi da inserire nel prossimo lavoro discografico. Con loro ci sarà anche un amico fotografo, pronto a raccontare con le immagini ciò che accadrà. E al loro ritorno sapremo com'è andato il Dromotour.

Le tappe del Dromotour 2012

6 Budapest, HU @ Szféra

7 Lviv, UA @ Starushka

8 Kiev, UA @ Bingo (Robustfest)

9 Chernigov, UA @ Garage

12 Varsavia PL @ Piwnica pod HarendÄ…

13 Szeged, HU @ Club Noir

14 Cluj-Napoca, RO @ Zorky

15 Timià Ÿoara, RO @ Atelier D.I.Y.

16 Belgrad, SRB @ Klub Fest