La Vastese torna a giocare allo stadio Aragona la sua prima partita ufficiale in casa e vince 3-1 contro il Cupello, nella gara valevole per la Coppa Italia, dopo che la gara di andata era finita 0-0. Prima del calcio di inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo di Maurizio Zanella, assistente capo della Polstrada scomparso giovedì.

Buona l'affluenza di pubblico, favorita anche dall'ingresso gratuito, circa 600 le persone presenti sugli spalti. Sono le 16.10 quando lo speaker, all'ingresso in campo della squadra, annuncia tra l'entusiasmo generale: "E' tornata la Vastese!", dopo due anni di assenza si rivedono i tifosi allo stadio.

Iniziano bene i biancorossi schierati da Luigi Baiocco con il 4-3-3 con Baldini e Piermattei centrali di difesa e Vicentini e Cieri sulle fasce, a centrocampo Luongo, Avantaggiato e La Guardia, in avanti Soria, Sputore e Della Penna. In padroni di casa passano in vantaggio al 4' con un gol di Della Penna, che non esulta perchè ex Cupello, è lui il primo marcatore ufficiale della storia della nuova Vastese, grazie anche ad un passaggio di La Guardia.

Al 20' l'arbitro Di Nardo di Lanciano assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di Scafetta su Della Penna, sul dischetto va Soria che firma il 2-0. Gli ospiti attaccano al 23' con Gaspari che calcia fuori, rispondono i biancorossi al 27' con un colpo di testa su calcio d'angolo del nuovo acquisto Baldini che finisce di poco fuori, poi al 38' ancora Gaspari che prende la traversa. L'ultima azione del primo tempo è al 42' e vede protagonista Garibaldi costretto ad uscire dall'area di rigore per spazzare un pallone che rischiava di diventare pericoloso.

Nel secondo tempo il ritmo cala e non succede molto, Vicentini ci prova al minuto 11 con un tiro parato da Giuseppe Ottaviano, al 13' Sputore calcia fuori. Al 26' Napolitano strattona in area Scafetta, ci poteva stare il calcio di rigore, ma al 27' Luongo segna il terzo gol e chiude la pratica, il Cupello accorcia un minuto dopo con Costantini. La Vastese passa il turno, domenica prossima giocherà la prima di campionato a Ripa Teatina contro la Vis Ripa.

Tabellino

Vastese: Garibaldi, Cieri, Vicentini (26'st Lombardozzi), Luongo, Baldini (19'st Triglione), Piermattei, Soria (1' st Napolitano), Avantaggiato, Sputore, La Guardia, Della Penna. A disposizione: Delle Donne, Vino, Finamore Giorgio, Antonino, Lombardozzi. Allenatore: Baiocco

Cupello: Ottaviano Giuseppe, Del Bonifro, Marino, Muratore, Ottaviano Gabriele, Rossi (28'st Mancini), Scafetta, Vasiu, Costantini, Gaspari, Di Tullio (11'st Della Rocchetta). A disposizione: Di Santo Andrea, Pischetola, Di Santo Stefano, Della Guardia, Paolucci. Allenatore: Buda

Marcatori: 4' Della Penna (V), 21' Soria (V) rig, 27'st Luongo (V), 28'st Costantini (C)

Ammoniti: Triglione (V), Marino (C), Scafetta (C),

Arbitro: Di Nardo di Lanciano, assistenti Urbano e Di Teodoro di Lanciano.