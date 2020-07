Tornano sul parquet i cestisti della Vasto Basket. Tanti i cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, che ha riportato i biancorossi nel campionato di serie C nazionale dopo dei playoff entusiasmanti e che hanno richiamato al PalaBcc migliaia di appassionati. Non ci saranno più Bonaiuto, Dutto, Toth e Florio. Alla corte di coach Di Salvatore sono però arrivati Di Lembo, Sergio, Cimini e Di Paolo, pronti a dare il loro contributo per una stagione che si preannuncia come molto difficile.

Il girone comprenderà squadre blasonate, con i favori del pronostico per il Taranto, che sarà a Vasto nella prima giornata. In questa fase di preparazione è molto importante il lavoro coordinato da Di Salvatore, Cicchini e Ialacci, per mettere benzina nei motori. La società ha scelto anche il nuovo capitano: sarà Vittorio Ierbs a ereditare la fascia di Bonaiuto, che a sua volta era succeduto a Sergio Desiati. Silvio Marinaro sarà il suo vice. Un riconoscimento che la società ha voluto dare ai due giovani vastesi, che possono diventare così il punto di riferimento per i tanti ragazzi del vivaio biancorosso.

Questo il roster della Vasto Basket: Silvio Marinaro, Vittorio Ierbs, Luca Di Tizio, Vincenzo Di Pierro, Biagio Sergio, Massimo Di Lembo, Andrea Cimini, Simone Di Paolo, Alessio Maggio, Alessio Salvatorelli, Stefano Magrì, Antonio Delli Quadri, Jacopo Bucci.