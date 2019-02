Questo può essere il momento giusto per cambiare auto viste le tante possibilità offerte dai mercati. Sono sempre più le persone che, al momento di scegliere la propria auto, guardano con attenzione al mercato di auto usate, a km.0 e aziendali che, con le dovute attenzioni, rappresentano un vero e proprio affare per chi acquista. Ma bisogna stare molto attenti, per evitare di incappare in problemi, e affidarsi ad aziende che operano da anni con professionalità nel settore.

Usato

La compravendita tra privati è sempre possibile ma, a differenza di quanto avviene comprando l’auto da un concessionario, non ci sono garanzie. Affidandosi a rivenditori specializzati, invece, si è sicuri che l’auto usata è stata sottoposta a tutti i controlli e si usufruisce di un anno di garanzia.

Auto a km. 0

Sono auto già immatricolate e presenti nel salone e quindi di pronta consegna. Generalmente hanno percorso meno di 100 km. proprio perchè sono vetture presenti nel parco auto della concessionaria. L’indubbio vantaggio è il prezzo, ben inferiore a quello di listino della stessa vettura, pur trattandosi - di fatto - di un’auto con tutte le caratteristiche di una nuova. C’è poi il vantaggio di poter avere subito l’auto a propria disposizione, proprio perchè quelle a km.0 sono già presenti in concessionaria e non bisogna attendere i tempi di consegna della casa madre. Una concessionaria di fiducia, inoltre, si occupa di tutti i controlli sulla vettura prima della vendita e fornisce la garanzia sull’acquisto così che il cliente sia tutelato.

Auto aziendali

Le auto aziendali sono quelle che una ditta acquista in leasing per farle utilizzare ai suoi dipendenti, solitamente per uno-due anni. Poi, vengono restituite alla concessionarie e re-immesse nel mercato. Di fatto, si tratta di auto usate, con la differenza che sono state utilizzate per fini commerciali e non privati. Solitamente si tratta di auto di buon livello e con un’ampia dotazione di optional e accessori. Al momento dell’acquisto saranno da valutare il numero dei chilometri, che può essere consistente. Molto spesso il prezzo di queste vetture è inferiore delle stesse acquistate da un privato.

Che si scelga di acquistare una vettura usata, a km.0 o aziendale, può rivelarsi molto importante rivolgersi ad una concessionaria che, oltre a offrire un esteso parco auto tra cui scegliere e che offra tutte le garanzie di affidabilità.