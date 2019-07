Il presepe vivente di Carovilli è uno dei piu suggestivi del Molise. Già questo sarebbe un valido motivo per andarlo a visitare durante le festività. Ma se a questo aggiungiamo anche un viaggio sulla ormai famosa "Transiberiana d'Italia", il mix diventa imperdibile.

È infatti previsto per il 26 Dicembre 2017 un viaggio sul treno turistico che, in questi ultimi anni, ha incrementato notevolmente i suoi passeggeri con partenza da Sulmona (in Abruzzo) e arrivo proprio a Carovilli (in Molise) per partecipare all'evento natalizio del presepe vivente e della tradizionale fiaccolata.

Un viaggio meraviglioso che attraversa gli splendidi paesaggi del Parco Nazionale della Majella e degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, adatto ad adulti e bambini per trascorrere una giornata all’insegna della tradizione e del turismo lento.

I posti sono limitati, quindi il consiglio è quello di prenotare subito i posti per non perdersi questa bella occasione di viaggio. Per informazioni e prenotazioni Associazione LeRotaie, prenotazioni@lerotaie.com, www.lerotaie.com, Tel. 340.0906221 (lun/ven - 10/13 - 16/19)

Roberto De Ficis (segui su Instagram) - Scopri di più su Viaggiando Abruzzo