Dopo l’enorme successo a Londra al debutto al Victoria and Albert Museum con più di 400.000 persone presenti, la mostra “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains” si sposta a Roma. L’esposizione verrà inaugurata il prossimo 19 gennaio 2018 presso il MACRO Museo d'Arte Contemporanea di Roma di via Nizza.

La concezione della mostra

La mostra è stata ideata da Storm Thorgerson e sviluppata da Aubrey ‘Po’ Powell di Hipgnosis. Un risultato che i giornali britannici hanno targato come “impressionante”, “un’autentica festa per i sensi” e “quasi altrettanto emozionante che ascoltare i Pink Floyd dal vivo” grazie alla stretta collaborazione con Nick Mason (batterista della band e consulente della mostra per conto dei Pink Floyd).

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains è un vero e proprio viaggio audiovisivo durante i 50 anni di carriera dei Pink Floyd, uno dei più leggendari gruppi rock di sempre e che riesce a dare ancora una nuova versione e un nuovo punto di vista artistico sulla band.

Biglietti

Ingresso a 18 euro per gli adulti, convenzioni disponibili. Si consiglia di prenotare in anticipo. Per informazioni e prenotazioni visita MACRO - Museo d'Arte Contemporanea Roma

Roberto De Ficis