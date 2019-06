L’Iphone X resta ancora il modello di smartphone più venduto anche se in un mercato, quello europeo, che registra un calo senza precedenti, ma con balzi in avanti dei produttori cinesi.

Secondo i risultati di ricerca di Canalys, solo nei primi tre mesi del 2018, le consegne sono diminuite del 6,3%. Anche se mantengono rispettivamente la prima e seconda posizione, sia Samsung che Apple accusano il colpo e scendono nelle vendite. In controtendenza, come dicevamo, le aziende del Sol Levante, Huawei e Xiaomi, che crescono in modo considerevole. Ai primi posti, si inserisce anche Nokia.

Nei primi tre mesi del 2018, le consegne di smartphone in Europa sono state di 46 milioni di pezzi, facendo registrare un +12,3% (15 milioni di unità) in Europa Orientale e un -13,9% (30,1 milioni di unità) in Europa Occidentale.

La classifica dei costruttori vede sempre e comunque Samsung al primo posto con oltre 15 milioni di pezzi (ma con una decrescita del 15,4% rispetto all’anno scorso). Al secondo posto la Apple con 10,2 milioni di Iphone venduti (ma con un calo del 5,4% rispetto al 2017) e tra i prodotti Apple, l’Iphone X ricopre il 25% delle vendite totali dell’azienda americana.

In controtendenza, dunque, i produttori cinesi: Huawei, al terzo posto, con 7,4 milioni di smartphone (segnando una crescita del 38,6%) e Xiaomi, al 4° posto con un vero e proprio boom (+999% e 2,4 milioni di dispositivi venduti). Nokia, da poco tempo rientrato nel mercato telefonico, si attesta al 5° posto con 1,6 milioni di smartphone venduti.