Samsung spinge il piede sull'acceleratore per quanto riguarda gli smartphone di fascia media. Ecco presentati i nuovi dispositivi Galaxy A8 e A8+ che mantengono le caratteristiche più apprezzate e richieste dagli utenti come lo schermo senza cornici e la doppia fotocamera.

I due dispositivi saranno disponibili a gennaio 2018 e saranno dotati di display Amoled Infinity dai bordi sottilissimi da 5,6 e 6 pollici, oltre alla doppia fotocamera (non posteriore ma frontale) specificatamente sviluppata per i selfie. Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, l’utente avrà a disposizione due sensori, uno da 16 e l’altro da 8 megapixel (con apertura focale da F1.9) per agevolare gli aturoscatti in modalita ritratto o grandangolare. Nella parte posteriore del dispositivo ci sarà un’ulteriore fotocamera da 16 megapixel (apertura focale f1.7) e un lettore per le impronte digitali.

Entrambi i dispositivi Galaxy A8 e A8+ funzioneranno con sistema operativo Android 7 Nougat e monteranno un processore Exynos octa core, 4GB di Ram e 32 o 64 GB di memoria interna e una batteria da 3.000 mAh nel modello da 5,6 pollici e da 3.500 mAh nel modello da 6 pollici. Quattro colori disponibili (oro, grigio, nero e oro) e supporti in vetro e alluminio per un prezzo che, non ancora ufficiale ma seguendo le indiscrezioni, sarà tra i 499 ei 599 €.