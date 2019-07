È stato pubblicato sulla g.u. n. 284 del 5/12/2017 il decreto n. 174 del 9/11/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante il “regolamento concernente la misura incentivante resto al sud di cui al d.l. 20/6/2017 n. 91 convertito in legge n. 123 del 3/8/2017.

Il regolamento entra in vigore il 6/12/2017 e individua:

1 - criteri di dettaglio per l’ammissibilità alle agevolazioni

2 - le modalità di accesso

3 - le modalità di accreditamento dei soggetti interessati

4 - le modalità’ di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi

5 - le modalità della escussione della garanzia

6 - la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65% del finanziamento

7 - le modalità di controllo della misura incentivante

8 - i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni concesse

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, firmate digitalmente e corredate dal progetto imprenditoriale. Le domande potranno essere presentate a partire dalla data che verrà indicata in un prossimo provvedimento.

Si raccomanda, quindi, a tutti coloro che potrebbero essere interessati o che stanno valutando un proprio progetto per accedere a tale misura, di iniziare a preparare un business plan con relativa documentazione al fine di trovarsi già pronti per l’invio della domanda di richiesta per i beneficiare dei suddetti benefici.

