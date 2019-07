I Pearl Jam tornano a suonare in Italia. La notizia circolava già da diversi mesi, ma solo venerdì è stata ufficializzata dalla band. Inizia, quindi la marcia di avvicinamento ai live che hanno già il sapore del mega evento.

Lo faranno con tre concerti: il primo si terrà il 22 giugno 2018 agli I-DAYS di Milano (AREA EXPO-Experience Milano), poi a seguire il 24 a Padova allo Stadio Euganeo e, per chiudere, il 26 a Roma allo Stadio Olimpico e sono già partite le prevendite.

Come fare per accaparrarsi i biglietti?

Per gli iscritti al Ten Club della band è già possibile (dalle ore 9 del 1° dicembre 2017) l'acquisto dei biglietti per le date di Roma e Padova semplicemente collegandosi al sito ufficiale www.pearljam.com. Per quanto riguarda la data al I-Days di Milano i fan avranno modo di accaparrarsi i biglietti tramite la prevendita My Live Nation dalle ore 12.00 di mercoledì 6 dicembre per 48 ore, dopo registrazione gratuita su livenation.it.

Per tutti gli altri, i biglietti per tutti e tre i concerti saranno in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 dicembre 2017 sia su ticketmaster.it che su ticketone.it oltre che in tutti i punti vendita autorizzati.