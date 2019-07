Trascorrere una settimana bianca in Abruzzo significa godere di cime ben innevate e la presenza di moderni e comodi impianti di risalita. Durante la stagione invernale sono 21 le stazioni sciistiche attive che offrono un totale di più di 368 chilometri di piste adatte a sciatori con diversi livelli di esperienza e con la disponibilità di poter frequentare corsi tenuti da maestri specializzati come quelli di Roccaraso e Rivisondoli, due comprensori sciistici tra i più famosi dell’Italia centrale.

Ma non solo sci, l’Abruzzo è la scelta giusta anche per tutti gli altri sport invernali come lo snowboard, lo sci-alpinismo, lo snow-rafting e lo sci di fondo.

Proprio per gli amanti dello sci di fondo, l’Abruzzo è custode di tantissimi tracciati, tutti affascinanti e suggestivi, immersi in paesaggi naturalistici selvaggi come l’anello che si snoda all’interno del secolare Bosco di Sant’Antonio a Pescocostanzo e quelli delle faggete del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Per gli amanti dello snowboard, invece, sono diversi gli snowpark dove divertirsi come lo Swup di Campo Felice, l’Alien Park di Ovindoli e l’Elementz di Marsia Tagliacozzo.

Tante possibilità anche per gli amanti del trekking che potranno immergersi nella natura selvaggia lungo i sentieri del Parco Nazionale Regionale d’Abruzzo (che comprende 3 province e 22 comuni) e avere la possibilità di incontrare una fauna meravigliosa come camosci, caprioli, cervi, il famoso lupo appenninico e il simbolo del Parco: l’orso marsicano.

Scegliere l’Abruzzo per la tua prossima settimana bianca significa avere ottima qualità a prezzi ragionevoli, passare giorni meravigliosi e divertenti in una regione magnifica, vero cuore verde d’Europa.