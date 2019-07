I colori nella moda sono sempre stati il modo per rendere allegra e frizzante anche la stagione fredda dell’inverno. Vedendo le tendenze moda del 2018 sarà così anche questo anno.

Dalle passerelle di tutto il mondo arrivano regole per un inverno molto colorato per look integrali o combinati con nuance per comunicare energia e vitalità.

Il colore rosso sarà predominante, con sfumature intense e vivaci e lo vedremo specialmente sia su capi come spolverini in pelle e vestiti lunghi che su accessori come scarpe e borse, ma il must di questo colore sarà sceglierlo per gli stivali.

Per un approccio più classico, ci sarà il blu, nelle sue sfumature tendenti al verde e azzurro, soprattutto se combinato con l’arancione, il rosso bordeaux e il marrone cammello.

Il giallo è sempre presente. Forse perché nelle sue sfumature più pungenti è sinomino di sole, energia, luce che ci fa ricordare l’oro e che di certo non può passare inosservato.

Per un effetto shocking, entra di “prepotenza” il fucsia, sia in total look che per abbinamenti o dettagli, comunica euforia ma, attenzione! mai abbinarlo con il rosso.

Dopo qualche anno di assenza torna il viola e lo potremo vedere declinato in tutte le sue sfumature principali, da indossare sia di giorno che si sera per dare grinta al nostro look con la sua tinta purple. Abbinamenti? Rosa, arancione, ma più di tutti, il nude.