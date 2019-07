Pensavate davvero di aver ascoltato tutto dei Led Zeppelin? Bene, allora ci saranno tante sorprese per il 50° anniversario che la band inglese festeggerà nel 2018 con brani inediti.

Proprio durante un'intervista, il chitarrista della band Jimmy Page dà alcune anticipazioni sul prossimo anno, dicendo di star lavorando ad alcune rimasterizzazioni e su altre sorprese per i fan.

Durante l’intervista Page dice chiaramente: “Sicuramente uscirà qualcosa dei Led Zeppelin che le persone non hanno mai ascoltato, perché ci sto lavorando. Il prossimo anno sarà il cinquantesimo della band, quindi c'è tutta una serie di sorprese che usciranno”.

Guarda il video dell'intervista integrale:





Già nel 2015 Jimmy Page aveva lavorato a varie rimasterizzazioni della band e a ripubblicazioni come “Presence” (1976), “In through the out door” (1979) e “Coda” (1982). È seguita nel 2016 da un'edizione completamente rimasterizzata e ampliata di "The Complete BBC Sessions".

Attualmente Page non ha fatto intendere che tipo di inediti saranno pubblicati, se saranno dei “tagli” di studio o altro. Non ci resta che attendere cosa i Led Zeppelin hanno in serbo per stupirci ancora nel 2018.