Un post sui social per annunciare un nuovo disco e un tour mondiale con date anche in Italia e che prenderà inizio da Roma il 21 e il 22 luglio al Circo Massimo. Così Laura Pausini ha informato il mondo sulle interessanti novità che i suoi fan attendevano da tempo. L'annuncio ufficiale è stato preceduto da alcuni post contenenti degli scatti fotografici fatti con una Polaroid. Poi il messaggio è diventato piu' chiaro con "A mezzanotte ti dico tutto" a cui è seguita l'ufficializzazione.

Per ora sono previste circa 20 date soprattutto in America Latina dove la cantante romagnola ha un enorme seguito e negli Stati Uniti dove sono previsti concerti a Miami (il 26 luglio), Los Angeles (il 28 luglio) e a New York (il 31 agosto). Laura Pausini tornerà in Europa in autunno per esibirsi a Madrid (il 18 ottobre), Parigi (il 20 ottobre), Bruxelles (il 21 ottobre), Stoccarda (il 23 ottobre) e Zurigo (il 24 ottobre).

Sempre attraverso i social, la cantante ha annunciato la vittoria con il suo concorrente Luis Adriàn nel programma La Vox México, scrivendo: "Grazie Mexico per avermi fatto vincere con il #equipopausini #teampausini lo show più importante della tv messicana! La Voz México".