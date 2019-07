La biorisonanza magnetica è una tecnologia che permette di parametrare i livelli elettromagnetici di un sistema biologico, l’energia non è invasiva. A differenza della biorisonanza magnetica nucleare non verte sul tuo stato di patologia bensì sul tuo stato di salute. Adatto a tutti, non avendo controindicazioni tranne che tu sia portatore di pacemaker o sia in dolce attesa, molto usata per gli atleti e sportivi per ottimizzare e rispondere alle esigenze delle performance di grandi risultati, appunto perché monitora e indirizza il tuo stato di salute. Essa è un metodo terapeutico energetico considerato appartenente alla medicina olistica, che vede la persona nel suo insieme e non come semplice somma dei singoli organi. La terapia della biorisonanza sfrutta a scopo terapeutico le energie, o meglio le oscillazioni, non si esegue diagnosi medica, ma si esegue un monitoraggio del tuo stato di salute attraverso le frequenze elettromagnetiche proprie del paziente generate dalle cellule del corpo. La biorisonanza funziona stimolando il corpo ad autoregolarsi e ritrovare il proprio equilibrio energetico, favorendo l’autoguarigione di malattie o disturbi funzionali relativi ai suoi diversi organi. Questo processo è possibile grazie al fatto di eliminare le interferenze provenienti sia da fattori esterni che da squilibri interni.

Partiamo da un concetto semplice quanto complesso e che rappresenta l'eredità del prof. Albert Einstein e dei suoi successori: la materia non esiste, è solo una forma di energia condensata; dunque tutto è energia !!!!

Asserito che qualsiasi patologia ha alla base una variazione di frequenza, miriamo a riposizionare la frequenza corretta educando le cellule all'autoguarigione!

La biorisonanza magnetica pulsante è il primo esempio dell'applicazione della fisica quantistica alla medicina è un’ applicazione nella quale onde magnetiche ricreano le frequenze emanate naturalmente dalle cellule stesse, rafforzandole e stimolandone l'autoguarigione in caso di "malattia".

Nella vita di ogni giorno, infatti, la carenza energetica comporta un invecchiamento accelerato delle nostre cellule che, prive della loro ricarica naturale di energia, non sono più in grado di svolgere le proprie funzioni caratteristiche anzi, non rigenerandosi determinano una drastica riduzione delle nostre difese immunitarie.

Ogni singola cellula del nostro corpo è circondata da un campo magnetico che interagisce con i campi magnetici circostanti.

La cellula può essere quindi considerata come un generatore di energia che tende ad assorbire o rigenerare attraverso la membrana, determinate sostanze.

Questo particolare funzionamento viene influenzato dalle variazioni dei campi elettromagnetici vicini, come una porta che viene aperta o chiusa a seconda delle diverse sollecitazioni provenienti dall'esterno.

La presenza di fattori di disturbo quali lo stress, l'affaticamento e l'inquinamento interrompono la ricarica energetica cellulare e fanno chiudere la porta delle nostre cellule che senza ricarica accumulano detriti e scorie, tra cui i già noti radicali liberi, che a loro volta aggravano la difficoltà di ripristino energetico.

Queste cellule impossibilitate a ricaricarsi, si indeboliscono e si predispongono allo stato di malattia. La biorisonanza riordina in modo naturale le funzioni dell'organismo.

L'effetto terapeutico dipende dal particolare tipo di onda e dalla frequenza degli impulsi erogati con segnale uguale a quello prodotto dalla cellula del nostro corpo.

Pertanto l'azione dei treni d'onda a diversa frequenza penetra nell'organismo ed entra in risonanza con gli organi interni stimolandone le funzioni. La terapia della biorisonanza si è dimostrata particolarmente utile per tutti coloro che sono rimasti delusi dalle cure mediche e dai metodi terapeutici tradizionali; questa metodica è particolarmente indicata per i bambini. squilibri del sistema neurovegetativo e stress con le sue manifestazioni, “somatizzazioni” del sistema digestivo (meteorismo, gastriti, cervicalgie muscolo-tensive…), cutaneo patologie croniche recidivanti, candidosi, cistite, sinusite, problemi da intossicazione da farmaci, fumo, alcool, problemi di invecchiamento e deterioramento psico-fisico, patologie degenerative, in particolare dell’apparato osteoarticolare, artrosi, squilibri funzionali endocrini, dismenorrea, distiroidismi, etc.

Il Test è uno screening indolore, non invasivo, in grado di controllare lo stato di salute psicofisico in modo così efficace e avanzato da individuare disturbi e squilibri latenti.

Grazie al Check Up si può scoprire, in dettaglio, la o le cause del problema e definire un profilo completo sullo stato psicofisico che, tra le molte altre cose, rileva e tratta:

Chi soffre di allergie e intolleranze, malattie circolatorie, stati infiammatori e dolorosi, malattie metaboliche o psicosomatiche pare trarne grande beneficio. La terapia è risultata efficace anche in ambiti che non sono accessibili con metodi della medicina classica (per esempio nella terapia antiallergica, nell'eliminazione delle tossine attraverso la riduzione diretta o l’eliminazione dell'oscillazioni immagazzinate nel corpo da sindromi allergiche, intolleranze alimentari e accumulo di tossine). Un altro considerevole vantaggio è quello di poter amplificare le frequenze elettromagnetiche dei farmaci ed eliminare allergie contro medicamenti importanti, come antibiotici e derivati. Per tale motivo, la biorisonanza può essere utilizzata come metodo integrativo durante le cure tradizionali, soprattutto per ridurre la quantità di medicinali da assumere ed evitare così eventuali effetti collaterali, nonché abbassare il livello di intossicazione nell'organismo. Molti ospedali Austriaci, tedeschi, inglesi, Russi, usano da molti anni la Biorisonanza Magnetica. Pertanto non si tratta di un analizzatore appena ideato, ma un potentissimo strumento unico al mondo nel campo della medicina naturale.

Ma oltre uno strumento di diagnosi e un potente strumento di terapia. Lo stesso strumento lo utilizzo anche nel mio studio di Osteopatia con eccellenti risultati, inoltre per chi fosse interessato a svolgere e a intraprendere la vendita dell’apparecchio e l’uso a scopo terapeutico selezioniamo collaboratori su tutto il mercato nazionale.





OSTEOPATA D.O. Mario Alinovi

alinovi.m@gmail.com - 3476014776