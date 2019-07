Se la decisione sul fare o meno un’azione pubblicitaria fosse valutata sulla base del rendimento previsto, sarebbe più facile scegliere se metterla in campo o meno.



Infatti, grazie ai moderni sistemi di tracciabilità e misurabilità pubblicitaria (ne abbiamo parlato in questo precedente articolo), è semplice per gli addetti ai lavori capire se e come un investimento in pubblicità può rientrare sotto forma di aumento delle vendite, acquisizione di nuovi clienti o solo di accrescimento del brand sul mercato o per la penetrazione del brand in un nuovo mercato.



Decidere di dedicare budget verso un’azione pubblicitaria senza conoscerne i reali ritorni, certo, sarebbe come navigare in un mare in tempesta e per di più nella nebbia. Ma affidarsi ad aziende che riescono, utilizzando i moderni strumenti, a prevedere gli effetti reali che quell'azione comporterebbe sull'azienda promossa, permetterebbe di fare scelte più consapevoli.



Portiamo in analisi il caso di First Stop Pneumatici Centro Vasto e SP Car Service che, attraverso servizi pubblicitari su Zonalocale.it hanno deciso di comunicare la possibilità di una promozione in atto fino al mese di dicembre presso le due officine presenti a Vasto e San Salvo. Il cliente non aveva necessità di fare brand o di rafforzarlo dato che il suo nome è già un nome ben conosciuto nel territorio. L’obiettivo, quindi, era quello di avvisare la clientela a riguardo la promozione e di invitarla in officina.



“Abbiamo notato che nei giorni di presenza del banner pop-up su Zonalocale e nei giorni successivi c’è stata una buona affluenza di clienti in officina”, ci dice Angelo Pelilli di First Stop, “Certamente è stata una buona iniziativa pubblicitaria di cui siamo soddisfatti e che ha portato vantaggi alla nostra azienda”.



Quello che è stato fatto per il cliente è stata una campagna drive-to-store utilizzando il messaggio di un incentivo all'acquisto disponibile nel punto vendita. Per raggiungere questo obiettivo sono stati utilizzati un banner pop-up e un banner laterale. Quindi attraverso la grafica presente sul notiziario zonalocale.it i lettori sono stati stimolati a interrogarsi su una loro esigenza a riguardo accessori e manutenzione auto e poi invitarli a soddisfarla recandosi da First Stop.



Quanto mi rende, dunque? La pubblicità è l’anima del commercio e diventa ancor più utile quando si riescono a prevedere i ritorni sia immediati, come nel caso preso in esame, che a media e lunga scadenza come il rafforzamento e il consolidamento di un brand.

