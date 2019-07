Senza dubbio il Content e Native Advertising sono la nuova frontiera della pubblicità on-line. Infatti, in questo 2017, questo settore raggiungerà i 350 milioni euro di investimento solo in Italia, con un aumento del 17%rispetto all'anno scorso.



I contenuti saranno sempre più centrali per iniziative pubblicitarie e di brand che possano essere capaci di raggiungere e coinvolgere i consumatori/clienti in un mondo, quello del web, ormai iper-congestionato da informazioni e messaggi pubblicitari. È questa la fotografia che emerge dal Seminario “Content Strategy: From Advertisers to Media Companies”, organizzato da IAB Italia presso il MiCo a Milano.



Si parla sempre più spesso di Native Advertising, ovvero quella forma di pubblicità sotto forma di editoriale dei contenuti originali. In questo caso non c’è interruzione nell'esperienza di navigazione dell’utente, ma ciò che è fondamentale è che la persona che leggerà o visualizzerà i contenuti riterrà il messaggio pubblicitario altamente rilevante e interessante dal suo punto di vista.



Il contenuto sponsorizzato è forse la forma di Native Advertising più conosciuta e utilizzata. In questo caso, si tratta di contenuti scritti e confezionati per essere posizionati in siti web tematici, oppure in categorie ben precise di portali generalisti in modo da essere ben “digeriti” dagli utenti. Il fatto di essere ben “incastrati” nel contesto fa sì che vengano considerati un valore aggiunto all'esperienza di navigazione e ciò implica una buona percentuale di conversioni (click, richieste di contatto, richieste di preventivi, acquisto su negozi di e-commerce etc.)



Zonalocale utilizza questa tendenza e questa tecnologia all'interno del suo nuovo spazio editoriale Zonalocale Magazine. All’interno del magazine e nelle diverse categorie è possibile trovare articoli redazionali in cui prodotti e servizi vengono proposti ai lettori in modo elegante, autentico e, ancora più importante, contestualizzati.



Farsi trovare nel momento esatto in cui le persone stanno cercando quello che le aziende offrono, magari anticipando un bisogno ancora latente, dare al pubblico la risposta giusta al momento giusto. Questa è la linea da seguire quando si sceglie il Native Advertising che è, al tempo stesso, anche un modo per investire le proprie risorse in modo ottimale e redditizio.