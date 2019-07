Con l'uscita del nuovo album, Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) ufficializza un grande tour per il 2018. Cinquanta date finora ufficializzate, dieci tappe in Italia e cinque nelle città europee e di certo non si esclude che ulteriori date vengano aggiunte in seguito. Lo abbiamo sempre saputo: a Jovanotti piace stupire e fare le cose in grande e questi concerti saranno certamente una nuova e ulteriore conferma.

Il nome del tour è semplice e minimalista "Lorenzo 2018" che porterà il cantante in giro per tutta l'Italia e mezza Europa. Questo tour è la realizzazione del desiderio di Jovanotti che, non molto tempo fa, diceva: "Per l’anno prossimo il mio desiderio è quello di suonare nelle città e di starci il più possibile. Quello che vorrei è suonare per giorni, con uno spettacolo di pura goduria e di condivisione totale con chi vorrà venirci a sentire".

L'album che sarà raccontato durante il tour è davvero molto sentito dal rapper italiano. Infatti su facebook in un suo post diceva: "Questo album è una grande avventura e in tour celebreremo lo spirito che ci unisce da una vita e che sempre di più ha la forma di un’amicizia radunata intorno alla musica".

Ecco le date:



Febbraio:

12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 Mediolanum Forum, Milano



Marzo:

3, 4 Rds Stadium, Rimini

10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 Nelson Mandela Forum, Firenze



Aprile:

3, 4, 6, 7 Pala Alpitour , Torino

13, 14 Unipol Arena, Bologna

19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 Palalottomatica, Roma



Maggio

8, 9 Pala Art Hotel Acireale

15, 16, 18, 19, 21, 22 Arena di Verona

25, 26 Palasele, Eboli



Giugno

1,2 Pala Prometeo, Ancona

16 Porsche Arena Stoccarda

19 Stadthalle, Vienna

21 Hallenstadion, Zurigo

23 Forest National, Bruxelles

30 Pala Resega, Lugano

Roberto De Ficis (segui su Instagram)