Definire il Cibo della Gratitudine come un semplice libro di ricette sarebbe come non dare valore a un lavoro fatto bene e di utilità. Il Cibo della Gratitudine è più che altro una guida per tutte le persone che - per ragioni di salute o semplicemente per cominciare a volersi bene veramente - hanno il desiderio di avvicinarsi a un’alimentazione più consapevole e più “umana”.

Un libro nato dall’idea e dal lavoro di ricerca svolto delle cuoche de La Grande Via (associazione fondata dal Dottor Franco Berrino): Simonetta Barcella, Titti Gemmellaro, Elvira Lotti Matteotti, Silvia Petruzzelli e Rita Possemato.

Con la lettura di questo libro potrete iniziare a considerare il cibo con gli occhi della gratitudine, ridando valore a quello che natura ci offre tutti i giorni, cibi genuini che, oltre a nutrire il corpo, hanno effetti positivi anche su mente e anima.

Le ricette presenti in questa guida sono definite macromediterranee, ovvero nate e concepite dall’incontro e dalla fusione dell’approccio macrobiotico con quello della più conosciuta tradizione mediterranea.

Gli studi scientifici hanno dimostrato che cereali integrali, legumi, verdure e frutta sono fondamentali per la prevenzione delle malattie croniche come il diabete, infarto, cancro, demenza senile e altre. Ma il cibo viene inteso anche amore, amicizia, gratitudine. Un libro dunque per tutti coloro che cercano gioia e benessere anche attraverso l’alimentazione.

Il Cibo della Gratitudine è ricco anche di consigli utili su come individuare e scegliere i prodotti più sani da mettere in dispensa.

Di seguito i capitoli presenti nel libro: Macro mediterranea, L'equilibrio secondo lo Yin e lo Yang, L'importanza della masticazione, Come fare la spesa, La nuova dispensa, La colazione, Organizziamo la nostra cucina, Scelta delle pentole e utensili in cucina, Metodi di cottura, Tecniche di conservazione, Zero sprechi: l'arte buona del riciclo, Qualche altra ricetta, Sano come un pesce, Dolci ricette per il giorno di festa, Appendice le erbe in cucina

