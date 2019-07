I Grandi Maestri. 100 Anni di fotografia Leica al Complesso del Vittoriano – Ala Brasini (Roma) una mostra per rendere omaggio alla prima macchina fotografica 35 mm con pellicola, alla fotografia d’epoca e a tutti gli artisti che hanno utilizzato la Leica dagli anni venti ai giorni d’oggi, celebrando le loro immagini.

La mostra - che sarà visitabile dal 16 novembre 2017 al 18 febbraio 2018 - permette di vedere da vicino più di 350 opere fotografiche degli autori più famosi come Henri Cartier-Bresson, Gianni Berengo Gardin, William Klein, Robert Frank, Robert Capa, Elliott Erwitt e molti altri. Una ricca esposizione che si completa anche con documenti originali, riviste e libri, foto vintage, macchine fotografiche d’epoca.

Costo del biglietto

Intero € 12, ridotto e gruppi € 10, Guide con tesserino se non accompagnano un gruppo € 8, Universitari € 6 ogni martedì escluso i festivi, scuole e bambini da 4 a 11 anni non compiuti € 5, gratuito bambini fino a 4 anni non compiuti; accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo); insegnanti in visita con alunni/studenti (2 ogni gruppo); soci ICOM (con tessera); un accompagnatore per disabile; possessori di coupon di invito; possessori di Vip Card Arthemisia; giornalisti su accredito.

Per informazioni è possibile chiamare il numero +39 06 87 15 111 o visitare il sito ufficiale http://www.ilvittoriano.com

