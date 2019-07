Siamo più che certi che anche il 2018 (come lo è stato anche il 2017) sarà indimenticabile per gli amanti della musica rock di qualità e dei concerti live in Italia. Tanti i nomi e le band di fama planetaria che si susseguiranno sui vari palchi e festival italiani.

Ecco di seguito anche le date dei concerti dei Foo Fighters, Pearl Jam e altri e le conferme per i Metallica, Roger Waters, David Guetta, Katy Perry e tanti altri artisti.

Guns N' Roses

La band americana sarà ospite di primo piano al Firenze Rock 2018, venerdì 15 giugno 2018 alla Visarno Arena. Dopo lo straordinario concerto di Imola della passata estate in cui suonarono davanti a 80.000 i Guns ‘n Roses tornano in Italia attesi da migliaia di fan.

Ozzy Osbourne

Sempre durante il Firenze Rocks, il 17 giugno 2018 unica data italiana per Ozzy Osbourne che durante questo tour saluterà i fan e si ritirerà dalla scena live dopo più di 2.500 concerti live sia come solista che come frontman dei Black Sabbath.

Foo Fighters

I Foo Fighters torneranno dal vivo in Italia il prossimo 14 giugno 2018 in occasione della seconda edizione di Firenze Rocks, il festival in programma dal 14 al 17 giugno 2018 alla Visarno Arena - Parco delle Cascine di Firenze.

Finalmente le indiscrezioni sono state confermate e sono già attive le prevendite. I Pearl Jam tornano a suonare in Italia. La notizia circolava già da diversi mesi, ma solo venerdì è stata ufficializzata dalla band. Inizia, quindi la marcia di avvicinamento ai live che hanno già il sapore del mega evento. Lo faranno con tre concerti: il primo si terrà il 22 giugno 2018 agli I-DAYS di Milano (AREA EXPO-Experience Milano), poi a seguire il 24 a Padova allo Stadio Euganeo e, per chiudere, il 26 a Roma allo Stadio Olimpico e sono già partite le prevendite. [Scopri]

Lana Del Rey

Due date italiane (11 aprile - Mediolanum Forum - Milano e 13 aprile - Palalottomatica - Roma) per Lana del Rey che ha annunciato il suo tour “L.A. To The Moon” per promuovere il suo ultimo disco, Lust for Life, che al debutto è arrivato alla posizione numero 1 della della classifica statunitense Billboard 200.

Roger Waters

"The Dark Side of The Moon", "The Wall", "Animals", "Wish You Were Here" saranno gli album da cui Roger Waters estrarrà alcuni dei brani piu famosi oltre che altri brani del suo nuovo album “Is This the Life We Really Want?”. Waters suonerà il 17 e 18 Aprile ad Assago (Mi) presso il Mediolanum Forum e il 21, 22, 24 e 25 Aprile Casalecchio di Reno (Bo) presso l’Unipol Arena.

In attesa del nuovo album che uscirà a Dicembre 2017, Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) ufficializza già un grande tour per il 2018. Ecco le date: il 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 Febbraio a Milano, presso il Mediolanum Forum. Il 3, 4 Marzo a Rimini. Il 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 Marzo a Firenze. Il 3, 4, 6, 7 aprile a Torino. Il 13, 14 aprile a Bologna. Il 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 aprile a Roma. Il 8, 9 Maggio a Acireale. Il 15, 16, 18, 19, 21, 22 maggio a Verona. Il 25, 26 maggio a Eboli. L’1, 2 giugno a Ancona. [Scopri]

Metallica

Tre date italiane (il 10 febbraio a Torino presso l’Unipol Arena e il 12 e 14 febbraio a Bologna presso l’Unipol Arena) anche per i grandiosi Metallica per il loro WorldWired Tour, a supporto del loro nuovo album Hardwired…To Self-Destruct.

Katy Perry

Dopo 151 date tutte sold out per "WITNESS: The Tour”, Katy Perry torna live e sarà in Italia il 2 giugno a Bologna presso l’Unipol Arena.

David Guetta

Torna in Italia David Guetta dopo il successo al Postepay Sound Festival di Padova lo scorso 28 luglio. Il Dj di fama mondiale si esibirà sabato 20 gennaio 2018 a Milano presso il Mediolanum Forum.