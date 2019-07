Facebook, il piu diffuso social network del mondo, introduce il "multitasking" nella realtà virtuale. Sarà possibile, infatti, indossando un visore Oculus Rift, gestire in un ambiente virtuale tutte le attività che attualmente possono essere svolte solo davanti al proprio pc e, inoltre, le attività potranno essere eseguite contemporaneamente.

Quindi, mentre si guarda la propria serie tv preferita, si potrà continuare a giocare o si potrà lavorare ad un progetto e dare uno sguardo al baby monitor. Questo balzo in avanti nella realtà virtuale è resa possibile grazie ad un aggiornamento del sofware (per adesso solo in versione beta) installato su Oculus Rift che in questo modo supporterà il sistema operativo Windows 10.



La realtà virtuale è un mercato in forte crescita ed uno dei settori che vedrà nel prossimo 2018 un'ulteriore espansione. Questa integrazione permetterà di accedere a tutte le funzionalità disponibili sul pc desktop anche nella realtà virtuale attraverso il visore prodotto da Facebook. Secondo i dati, solo nel terzo trimestre dell'anno, sono stati venduti piu di 200 mila dispositivi Oculus Rift.