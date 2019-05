Riceviamo la seguente notizia dallo Studio Sabatini, che tornerà ad aggiornarci non appena verrà pubblicato il bando con le indicazioni della procedura da seguire per partecipare.

L'Abruzzo è agli ultimi posti in Italia per innovazione e la Camera di Commercio di Chieti Pescara risponde con un bando per la digitalizzazione delle imprese.

Durante uno dei convegni organizzati nell'ambito della «Settimana della cultura digitale», è stato messo in luce come le aziende abruzzesi si collochino in quella fascia che ospita il 60% delle imprese, ancora nelle prime fasi del processo di digitalizzazione, a differenza del 30% che ha intrapreso il cammino verso la digitalizzazione e del 10% che si trova a un livello più avanzato.

Per invertire la tendenza, l'ente camerale ha allestito il proprio Punto di impresa digitale, che affianca le aziende nel valutare il grado di assessment tecnologico e offre opportunità di sviluppo attraverso consulenze.

Inoltre ha lanciato un bando per le imprese locali, in uscita il 10 aprile, finalizzato alla concessione di voucher per tecnologie, consulenza e formazione.

Due le misure previste, una per progetti presentati in maniera aggregata, con valutazione da parte di una commissione, e una da singole imprese, a sportello e secondo l’ordine cronologico delle domande.

L’importo iniziale del bando è di 80mila euro, l’importo massimo dei voucher è 10mila euro.

