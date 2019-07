Cinque, quattro, tre, due, uno…. no, non siamo ancora così vicini ma già è tempo di pensare a come trascorreremo il Capodanno 2018. Per le città italiane più grandi sono già disponibili i programmi dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro.

Per la città di Milano, resta un must il concertone di fine anno in piazza Duomo che questo anno vedrà i concerti di Luca Carboni e Fabri Fibra. A Napoli il concertone in piazza del Plebiscito con James Senese, Massimo Jovine dei 99 Posse, O’Zulù, Enzo Gragnaniello.

Le città di Torino e Firenze presentaranno festeggiamenti “itineranti” in diversi punti della città, ma nel capoluogo toscano il gran finale sarà in Piazza Michelangelo con i concerti di Morgan, Raphael Gualazzi e Ermal Meta.

Un capodanno diffuso anche nella città di Roma con artisti di strada, musica, cinema in tanti punti, non solo del centro storico, anche a Circo Massimo che sarà la location dello spettacolo più atteso. A Bologna ci aspetta la tradizione con il rogo del Vecchione e ci sarà la musica dell’Umbria Winter Jazz a Orvieto.

Musica prima di tutto anche nelle città di Bari, Pescara, Salerno e Asti con i rispettivi concerti di Marco Mengoni, Vinicio Capossela, Fiorella Mannoia e Elisa. Tante occasioni, quindi, per trascorrere l’ultima notte dell’anno all’insegna della musica, dell’arte e del divertimento.