Un Capodanno 2018 al caldo è il sogno di molti! Lontani da freddo, neve, polente e caminetti. Un Capodanno in un luogo indimenticabile è un sogno che si può realizzare il prima possibile! Il modo migliore per iniziare un 2018 con un brindisi in spiaggia, in un’atmosfera esotica e originale. Se ti senti meglio quando ti trovi al mare, al sole, mentre cammini su spiagge immense e baie incantate, leggi le 5 destinazioni top che abbiamo selezionato per passare il Capodanno 2018 al caldo.

Bora Bora, Polinesia Francese

È nei sogni di tutti! Come non includere in questo elenco la Polinesia? Ancora prima di atterrare a Bora Bora si ha già la certezza di andare verso qualcosa di magico. Un paradiso sia per le spiagge che per i fondali che possono essere scoperti con facili immersioni per ammirare tantissime varietà di pesci coloratissimi e coralli. E poi ancora trekking sui sul Monte Otamaru e sul Monte Pahia e ancora incontrata l’antica tribù dei Marae.

Phuket, Thailandia

Sei alla ricerca di storia, arte, natura, cultura e gastronomia? Allora la Thailandia è il luogo giusto per trascorrere il tuo prossimo Capodanno. Sicuramente la capitale Bangkok non può essere trascurata, scrigno di contrasti e sorprese, ma per il relax, il sole e il mare paradisiaco, si consigliano le isole Phi Phi, Ko Samui e, soprattutto, Phuket contraddistinte da lagune trasparenti, barchette colorate immbili nel mare calmo, foreste di mangrovie, templi e persone accoglienti.

Ranveli, Maldive

C’è un posto non troppo lontano dall’Europa, nel mezzo dell'Oceano Indiano, dove troverai angoli paradisiaci e scorci da cartolina: le Maldive! Un mix tra lusso, comfort, servizi di massimo livello con natura selvaggia e ottimo cibo. Il tutto sarà utile per passare un Capodanno all’insegna di bellezze naturalistiche e il mare cristallino e del relax assoluto. Considera anche la visita di Ranveli, un atollo incredibile che si trova a solo un'ora di barca da Malè, il cui nome in maldiviano significa spiaggia argentata.

Messico

Per trascorrere il Capodanno in Messico c’è solo l’imbarazzo della scelta: Cancun, Tulum, Puerto Escondito, Playa del Carmen, Puerto Morelos... e già puoi pregustare una vacanza tra spiagge meravigliose, selvagge o attrezzate, snorkeling. Sia se la destinazione finale sarà sull’Oceano Atlantico che su quello Pacifico, sarà di certo una vacanza meravigliosa anche grazie alla gentilezza del popolo messicano sempre pronto a sorridere e a consigliarti.

Madagascar

Non poteva non essere incluso anche il Madagascar nella lista delle 5 destinazioni top dove trascorrere il prossimo Capodanno 2018. Un’isola meravigliosa, un luogo dove la natura ha dato il suo meglio. Tanti parchi nazionali da visitare, perdersi e ritrovarsi nella foreste di mangrovie e le piantagioni di vaniglia. E poi, le spiagge incredibili puntellate di villaggi tipici. Un paradiso mozzafiato, tra la barriera corallina, i baobab e i simpatici lemuri. Considera di trascorrere qualche giorno nelle isole di Nosy Be e Nosy Komba.

