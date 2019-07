Bob Dylan torna a esibirsi con un tour in Italia dopo tre anni di assenza. Il cantautore “menestrello” americano terrà concerti a Roma, Firenze, Mantova e Milano durante il mese di aprile 2018, tra il 3 e il 9.

Dall’ultima sua esibizione in Italia, nel 2015 Dylan ha pubblicato i tre album “Fallen angels” (2016), “Triplicate” e “Trouble No More” (2017) ed è stato il primo musicista a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura 2016 con la seguente motivazione: “per aver creato una nuova poetica espressiva all’interno della grande tradizione canora americana”.

Ecco le date:

3, 4 e 5 aprile Sala Santa Cecilia, Roma

7 aprile al Mandela Forum, Firenze.

8 aprile al Palabam, Mantova.

9 aprile al teatro degli Arcimboldi, Milano.

Tutti i biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul circuito TicketOne.

Roberto De Ficis