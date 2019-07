Amate i mercatini di Natale e vi piacerebbe conoscere quali sono i più belli d’Europa e le città con gli eventi natalizi che proprio non potete perdere? Ecco di seguito una guida completa agli 8 mercatini di Natale europei da visitare con le atmosfere natalizie più incantevoli d’Europa, tra regali, luci e atmosfera di gioia.

1. Mercatini di Natale a Bolzano

Quando si pensa ad una destinazione per i mercatini di Natale, l’Alto Adige è spesso preso come sinonimo di qualità. Parliamo di città come Brunico, Merano e Bressanone oltre alla rinomata Bolzano, tutti luoghi che possono essere presi come veri e propri punti di riferimento per gli acquisti natalizi. Non dimenticatevi del capoluogo di regione, tra le prime città italiane che è riuscita a trasformare questo periodo dell’anno in un’attrazione che richiama turisti da ogni parte del nostro Paese e del resto d’Europa!

Tra eventi, luci e colori, sorseggiando del buon Vin brulé, zelten con canditi, siete pronti per dare il benvenuto al Natale? Bolzano, dal 24 novembre 2017 al 6 gennaio 2018.

2. Mercatini di Natale a Vienna

La capitale Vienna, nel periodo di Natale, diventa magica. E questo non solo grazie alla Piazza del Municipio dove viene installato un enorme albero, ma anche per il suo mercatino antico di 7 secoli il che dà al centro sensazioni romantiche, tra tradizioni e artigianato.

3. Mercatini di Natale a Napoli

Napoli è accattivante e viva durante tutto l’anno, anche nel periodo di Natale quando le atmosfere si fanno ancora più particolari. Rinomati in tutto il mondo i mastri artigiani napoletani che costruiscono statuine per il presepe mescolando sapientemente il sacro e profano in modo affascinante. Da visitare senza dubbio il mercatino di via San Gregorio Armeno, nel cuore di Spaccanapoli.

4. Mercatini di Natale a Stoccolma

Nonostante il grande freddo che copre la città di Stoccolma durante l’inverno, i mercatini di Natale in grado di riscaldare anche i più ‘freddolosi’. Da non perdere il mercatino che si trova nel cuore della città vecchia con pan di zenzero, dolciumi a volontà e bicchieri della bevanda tradizionale svedese, il glögg bollente.

5. Mercatini di Natale a Sibiu

Non solo Dracula! Se state pianificando un viaggio in Romania durante il mese di dicembre, magari nella regione della Transilvania, non potete non fermarvi a Sibiu. Infatti, in questo periodo il cui cuore storico e artistico della città si tinge di atmosfere gotiche e rinascimentali. Consigliamo di giungere nella piazza di Piata Mare, qui potrete trovare tanti interessanti oggetti di artigianato locale e diverse altre attrazioni, come una pista di pattinaggio e un trenino che farà contenti anche i più piccoli!

6. Mercatini di Natale a Bruges

Bruges è uno dei borghi medioevali considerati tra i più incantevoli di tutta la regione delle Fiandre. È una città meravigliosa in qualsiasi periodo dell’anno la si visiti. Durante le festività natalizie, l’atmosfera diventa ancora più suggestiva. Suggeriamo di fare una sosta nel Grote Markt, ammirare il campanile illuminato a festa. Non dimenticatevi di gustare una cioccolata bollente servita con un waffel con la panna.

7. Mercatini di Natale a Braunschweig

La Bassa Sassonia è una regione dalle atmosfere davvero magiche, soprattutto nella città di Braunschweig che durante il periodo dell’Avvento trasforma la sua piazza medioevale con il Duomo e la fortezza in una scenografia che lascia senza fiato sia gli adulti che i bambini. Questa bellezza è dovuta anche ai ciottoli di vetro scintillante che vengono sparsi nel fossato del castello. Non dimenticatevi di affacciarvi dalla torre del municipio e per godetevi il panorama spettacolare!

8. Mercatini di Natale a Monaco di Baviera

Non solo birra e Oktoberfest! Monaco di Baviera offre la sua ospitalità anche nel mese di dicembre, quando addobbi a festa arricchiscono la città anche con un grandissimo albero di Natale. Non dimenticarti di gustare le salsicce arrostite e di fare il giro dei presepi allestiti in tutte le chiese del centro. Anche qui una mescolanza di sacro e profano che accontenterà tutti.