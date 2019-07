A Casalbordino Lido la grande musica jazz con il Simone Sala Trio

Musica di qualità a Casalbordino Lido con il concerto jazz del Simone Sala Trio - The Latin Jazz Night, organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Casalbordino, l’associazione A.Mare e l’Avis di Casalbordino. L'appuntamento è per il 20 luglio, alle 22, sul lungomare.

Simone Sala ha collaborato con moltissimi artisti, italiani e non solo. Spiccano tra gli altri Billy Cobham, Al di Meola, Fabio Concato, Tony Esposito, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Michel Camilo, Vinicio Capossela, Mario Biondi, Roberto Gatto, Peter Erskin e tanti altri. Originario di Bojano a 10 anni è entrato nel Conservatorio L. Perosi di Campobasso, dove si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Ha poi continuato gli studi a Napoli sotto la guida della grande pianista Annamaria Pennella. Nel 2005 incontra Joaquin Achucarro durante i prestigiosi Corsi estivi dell’Accademia Chigiana di Siena, occasione in cui gli viene assegnata una delle borse di studio destinate agli allievi più meritevoli.

L’anno successivo vince una borsa di studio integrale (la più alta in palio tra tutte quelle di quell’anno) presso la Southern Methodist University di Dallas dove si trasferisce per continuare a studiare con Jaquin Achucarro, conseguendo, dopo 3 anni, il titolo di laurea “Artist Certificate” in Piano Performance. Nell’arco di 15 anni è risultato vincitore di più di 30 di Premi nelle competizioni pianistiche di tutto il mondo, nonché della Medaglia al merito della Regione Molise e di quella Onorifica della Presidenza della Repubblica Italiana, riservate ai giovani ritenuti meritevoli per le loro attività in ambito artistico-culturale, e quindi anche musicale.

"Un concerto di altissimo livello musicale e culturale che sarà di richiamo per la nostra comunità - commenta l'assessore al turismo Alessandra D'Aurizio - . Appuntamento che ci onora e che dona un grande lustro al nostro lungomare e arricchisce la nostra BellaEstate, come quest’anno abbiamo chiamato la vasta gamma di eventi di ogni tipo e di alto livello del cartellone estivo di Casalbordino. A dimostrazione della vivacità culturale di Casalbordino, e della ricca proposta del nostro cartellone estivo, sempre sabato il nostro lido ospiterà un altro interessantissimo appuntamento".

Alle 19, all’Hotel Calgary, l’Associazione Nuovo Umanesimo di Casalbordino organizzerà la presentazione del romanzo giallo “M’avanza un cadavere” del giornalista Natalfrancesco Litterio.