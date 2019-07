Truffatori in azione: falsi controlli per raccolta differenziata e danni del maltempo

"Buongiorno, siamo del Comune di Vasto". La truffa dei falsi dipendenti comunali coinvolge anche i turisti. Si presentano in due e dicono di dover "controllare il corretto svolgimento della raccolta differenziata". Poi inventano qualche irregolarità, del tipo: "Manca un bidone. Glielo portiamo noi, ma va pagato subito", o qualche altra scusa per spillare soldi.

Non ci sono cascate, nello scorso weekend, due famiglie che hanno casa al mare in contrada San Tommaso, nella parte meridionale della riviera.

Per due volte, il 27 giugno e il 12 luglio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, sul suo profilo Facebook, ha raccomandato a tutti di diffidare da chi si spaccia per incaricato del Comune. In quel caso, il pretesto dei truffatori era stata l'ondata di maltempo: "Invito la cittadinanza a non lasciare entrare nelle abitazioni chi si presenta come dipendente comunale per controllare i danni subiti a causa degli eventi meteo di mercoledì scorso. Nessuno è stato autorizzato dal Comune a effettuare i controlli. Avvisate le forze dell'ordine".