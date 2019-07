Roberto Inglese torna al Parma: "C’è un posto nel Mondo in cui il cuore batte sempre più forte"

"C’è un posto nel Mondo in cui il cuore batte sempre più forte". Così Roberto Inglese ha commentato sui suoi canali social il ritorno al Parma. L'attaccante vastese, di proprietà del Napoli, l'anno scorso aveva vissuto un campionato da protagonista - pur limitato da guai fisici nella seconda parte della stagione - con la maglia gialloblu contribuento alla permanenza in serie A.

Era poi partito per il ritiro con il Napoli, società che ne detiene il cartellino, anche se su di lui c'erano le attenzioni di diversi club italiani. Alla fine a spuntarla è stato il Parma, dove Inglese è tornato con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Il 27enne vastese ha firmato con i crociati un contratto fino a giugno 2024.

L'anno scorso aveva chiuso con un bottino di 9 gol mostrando un grande attaccamento al club emiliano. In un ambiente positivo come quello del Parma, Inglese ha tutte le possibilità per esprimere le sue grandi possibilità e per conquistare anche le attenzioni del ct Roberto Mancini, impegnato nel dare linfa al nuovo corso della Nazionale Italiana.