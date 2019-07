Nasce lo Juventus club di contrada Ributtini, la presidente è Diletta Campagna

È nato ufficialmente nei giorni scorsi, a Cupello, lo Juventus official fan club di contrada Ributtini.

Il sodalizio dei tifosi bianconeri "nasce - raccontano i membri del direttivo - dall'idea di alcuni amici una sera di dicembre davanti a una pizza. Dopo mesi di lavoro, a cominciare da gennaio, siamo riusciti a ottenere il 26 giugno il riconoscimento ufficiale da parte della Juventus. Il nostro vuole essere il club di tutti, coinvolgendo tutti i soci nelle iniziative, improntate al rispetto e alla lealtà reciproca. Ringraziamo tutti i soci che hanno aderito e creduto in questo progetto, aiutandoci a realizzare questa piccola, ma grande realtà perché, come diceva Nietzche, il successo non viene con la vittoria ma, talvolta, con il solo voler vincere".

IL DIRETTIVO - Presidente: Diletta Campagna; vice presidente: Tonino Maggitti; tesoriere/segretario: Michelino Bevilacqua; consigliere/referente comunicazioni: Samantha Bevilacqua; consiglieri: Enio Bucci, Antonio Giannone, Marco Menna; probiviri: Gianluca Ciavatta, Massilimiano Baccalà, Maurizio Nucci.