Con la Festa della CreAttività sarà dedicata ai bambini l’edizione 2019 di CastigliArte

Sarà nella forma della Festa della CreAttività l'edizione 2019 di CastigliArte, appuntamento che, il 1° agosto 2019, permetterà al borgo dell'Alto Vastese di vivere una giornata "all’insegna di laboratori artistici e musicali per bambini e ragazzi, musica dal vivo ed estemporanee di pittura".

Hanno già dato l’adesione all’iniziativa Anna Lisa Di Giacinto (insegnante e autrice), Jessica Di Monte (pittrice), Davide Scutece (pittore), Paolo Dongu (pittore), Massimo Carulli (Fumettista), Luca Raimondi (musicista), il gruppo musicale Street Band, Domenico Mancini (musicista) e il gruppo Avis Comunale di Castiglione Messer Marino, Associazione "GiocaBimbo", Associazione "Castiglione.se" e Protezione Civile di Castiglione Messer Marino.

"La manifestazione - spiega l'artista castiglionese Giuseppe Colangelo -, oltre alla promozione dell’arte e al coinvolgimento dei giovani, sarà anche l’occasione per presentare il progetto di restauro delle sculture presenti in paese realizzate nelle passate edizioni di CastigliArte. L’ obiettivo, oltre al restauro, è l’apposizione di una targa con un QR Code su ogni opera che permetterà di creare un virtuale Parco delle sculture connesso ad esperienze simili in Italia".

Dal mattino finoa a sera in piazza della Repubblica ci saranno tanti laboratori, a partecipazione gratuita, per sperimentare diverse tecniche. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

Per informazioni e adesioni

comitatoprocastigliarte@gmail.com o al 3335979397.