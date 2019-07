Salvò due bagnanti in difficoltà, encomio per il 22enne Alessio Ferraro

Il sindaco Tiziana Magnacca ha ringraziato con un attestato di encomio Alessio Ferraro, 22 anni, che lo scorso 30 giugno sul lungomare di San Salvo in acqua provvedeva a salvare la vita di due bagnanti di nazionalità marocchina in difficoltà a causa delle cattive condizioni marine nello specchio di mare antistante il lido Mirage. È stato aiutato a portare a riva dal servizio di salvamento attivo sul tutto il lungomare di San Salvo.

“Sei un esempio positivo per tutti i tuoi coetanei – ha sottolineato il sindaco – perché hai dimostrato coraggio e tempestività nell’intervenire in una situazione di pericolo per la tua e la loro vita”. Ferraro presta servizio nell’Esercito nella caserma Necci a Lecce nel 31esimo Reggimento carristi come volontario di ferma breve. Alla consegna dell’encomio con i complimenti e i ringraziamenti della Comunità di San Salvo era presente l’assessore al Turismo Tonino Marcello.