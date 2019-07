Europeo under 22 di beach volley, Claudia Scampoli e Dalila Varrassi chiudono al 9° posto

Si chiude con un 9° posto l'esperienza di Claudia Scampoli e Dalila Varrassi al campionato europeo under 22 di beach volley. Ad Antalya, in Turchia, le due azzurre d'Abruzzo non sono riuscite ad andare oltre gli ottavi di finale cadendo per mano della coppia olandese.

Nella prima giornata di gare la vastese e la rosetana avevano esordito con una sconfitta per 2-0 contro la coppia della Repubblica Ceca Stochlova-Dunarova. Poi una doppia vittoria, 2-0 contro le ragazze della Slovacchia, Murinova S.-Erteltova Em., e 2-0 rifilato anche alla coppia finlandese Prihti-Vuorinen nella giornata di venerdì.

Ieri le due azzurre erano partite positivamente, superando i sedicesimi grazie alla vittoria al terzo set contro le inglesi Evans-Austin. Poi, negli ottavi, sono state superate al fotofinish (21-18/21-19) dalle olandesi Piersma-Ypma che hanno conquistato così l'accesso ai quarti. "Torniamo a casa con un po' di rammarico - ha spiegato Claudia Scampoli a Zonalocale dopo la partita -. Loro erano una buona squadra ma, se avessimo giocato un po' meglio, saremmo riuscite a batterle".

Per le due giovani beachers del Club Italia guidato da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis l'estate non finisce di certo qui. Dopo la vittoria nella tappa di Cagliari, Scampoli e Varrassi vorranno continuare a far bene nel Campionato italiano e dire la loro anche nella finale Scudetto. E poi ci sono le tappe del World Tour che le vedranno protagoniste con l'obiettivo di proseguire nel costante percorso di crescita fin qui accompagnato da successi e soddisfazioni.