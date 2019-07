"Troppi incidenti all’incrocio tra via Madonna dell’Asilo e via Valloncello"

Troppi incidenti all'incrocio tra via Valloncello e via Madonna dell'Asilo a Vasto. Gli abitanti del quartiere riferiscono che, ormai, non trascorre settimana senza sinistri stradali.

La foto, scattata da una residente della zona, riguarda un incidente avvenuto due giorni fa. Uno dei tanti, raccontano coloro che hanno casa in quell'area della città.

La richiesta dei cittadini è tutt'altro che difficile da soddisfare: ripristinare una segnaletica orizzontale visibile, in particolare lo stop, in modo da rendere chiara la regolamentazione del traffico.