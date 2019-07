"Attenti ai ladri di portafogli e chiavi d’auto in azione a Vasto Marina"

Ladri di portafogli e chiavi d'auto a Vasto Marina. A raccontare di aver subito un tentativo di furto nella nottata del 13 luglio è un lettore di Zonalocale, G.Q., di Montenero di Bisaccia, "per mettere in guardia tanti bravi ragazzi e i turisti" che frequentano la riviera di Vasto.

"Dopo aver trascorso quasi tutta la serata" in un locale del litorale, "incontro un amico che non rivedevo da dieci anni". "Sono le due di notte. Mentre il mio amico era in bagno, mi si avvicinano due ragazzi con accento campano, uno a destra, l'altro a sinistra, adocchiando sul banco il mio portafoglio e le chiavi dell'auto. Intanto, arriva il mio amico per fare un brindisi; nel frattempo, con un gesto lesto, i due ragazzi spostano portafoglio e chiave verso di loro, infilando il tutto in tasca. Alla mia reazione, chiedono scusa con le tipiche frasi: ci siamo sbagliati, pensavo fosse mio. Poi volevano pagare da bere, ma io ho chiesto loro di allontanarsi. Poteva capitare a chiunque, perciò - raccomanda - ragazzi divertitevi, ma sempre occhio a chi vi sta intorno".