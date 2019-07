Terza categoria, tornano a incrociarsi le strade di Gs Montalfano e mister Marra

Il G.S. Montalfano ricomincia da Massimiliano Marra. Sarà lui il nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Si incrociano nuovamente le strade del Montalfano e di mister Marra – nell'ultima stagione sulla panchina del Real Cupello – dopo tre stagioni e nuovamente punteranno a fare bene e a fare buoni risultati.

Non ci saranno defezioni particolari rispetto alla rosa della scorsa stagione, ma sicuramente arriveranno rinforzi per poter fare risultati importanti nel prossimo campionato di 3ª categoria. Per la prossima stagione sono previste diverse migliorie di manutenzione anche sull'impianto sportivo di Montalfano che il Comune di Cupello sta predisponendo. La dirigenza si è rafforzata e vuole puntare fortemente a migliorare i piazzamenti delle scorse stagioni.