Stoccaggio di acido fosforico e acido solforico a Punta Penna, il comitato Via chiede integrazioni

Il comitato Via ha rinviato la decisione sul progetto di "stoccaggio e commercializzazione di acido fosforico, di acido solforico e di idrossido di sodio al 50%" presentato dalla Hadri Tanks, azienda nata dalla cessione di un ramo d'azienda della Puccioni.

Sul progetto, che riguarda lo stoccaggio delle sostanze citate in alcuni serbatoi già presenti a Punta Penna (la zona è quella sul parcheggio della spiaggia) che sarebbero sottoposti a revamping, è in corso la verifica di assoggettabilità ambientale andata in discussione due giorni fa nella stessa seduta della maxi discarica di Cupello.

Il Comitato Via ha rinviato la decisione invitando la società a fornire integrazioni documentali su:

1. l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte e la descrizione delle modalità di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

2. descrizione dell'impermeabilizzazione dei bacini atti a contenere eventuali sversamenti di acido fosforico, acido solforico e di idrossido di sodio e individuazione di una diversa gestione delle acque meteoriche ivi raccolte, che garantisca assenza di impatti sul suolo, sulle acque superficiali e sotterranee;

3. descrizione dell'utilizzo alternato dei serbati (5 e 6), proposto, con sostanze con caratteristiche chimiche e chimico­fisiche diverse in relazione sia ai materiali con i quali le stesse sostanze vengono a contatto che alla produzione dei rifiuti connessa alla bonifica dei serbatoi e delle condotte;

4. relazione geologica e idrogeologica al fine di verificare l'eventuale presenza di circolazione idrica sotterranea, ricostruendo la superficie piezometrica con caratterizzazione chimica delle acque sotterranee;

5. integrare la valutazione di impatto acustico indicando i valori emissivi delle nuove sorgenti tenendo conto dell'attività commerciale limitrofa, dell'attività svolta in periodo notturno e del rispetto dei valori limite differenziali.

Dovrà, inoltre, essere acquisito il parere dell'Autorità di Bacino sullo studio di compatibilità idrogeologica per la presenza della pericolosità da scarpata.