Beach volley, il campione Marcio Araujo a Vasto: "Un piacere poter insegnare ai ragazzi"

Quando, lo scorso inverno, lo hanno affrontato (e anche battuto) sul campo di snow volley, Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio hanno subito avuto l'idea di invitarlo a Vasto. Lui, Marcio Araujo, una leggenda del beach volley brasiliano ed internazionale, vincitore di un argento olimpico e di un Mondiale, ha risposto subito di sì e, nei giorni scorsi, è arrivato in riva all'Adriatico (dove in passato era già stato da giocatore) per un camp con gli allievi della Beach On.

Con il sorriso tipico dei brasiliani, Marcio ha tenuto interessanti lezioni con i giovani beachers e anche con i giocatori più esperti che non hanno perso l'occasione di trascorrere qualche ora con lui cercando di apprendere il più possibile.

In una pausa dagli allenamenti lo abbiamo incontrato per farci raccontare come è andata l'esperiena vastese. Nel video l'intervista a Marcio Araujo - con il supporto alla traduzione di Andrea Maggio - e ai responsabili della Beach On, Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio.