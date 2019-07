Alla Vasto Basket arriva il gigante polacco Paul Lukasz

Dopo le conferme di Di Tizio, Oluic e Ucci, arriva dalla Polonia il primo volto nuovo della Vasto Basket che affronterà il campionato di serie C gold. Paul Lukasz, 30enne di 207 cm per 100 kg, sarà a disposizione di coach Ambrico nella prossima stagione. Per il giocatore polacco è la prima esperienza in Italia. Nella passata stagione ha militato nella Ostrow Mazov, serie A2 polacca, con 13 punti di media e 7.7 di media rimbalzi.

"Sono molto entusiasta di vivere un’esperienza italiana, forse anche un po’ emozionato!", ha commentato il giocatore polacco. "Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e dei compagni, ho avuto modo di ammirare la città di Vasto, c'è il mare e a me piace tantissimo. Il PalaBCC è molto frequentato, non vedo l’ora di vederlo!".

Lukasz vestirà la canotta numero 14 e a fine agosto, sarà a disposizione della Vasto Basket.

A breve verrà ufficializzata la campagna abbonamenti “Passione Oro” insieme ai prossimi acquisti che caratterizzeranno la stagione sportiva biancorossa.