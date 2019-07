Torrebruna, è morto il 64enne rimasto per ore nell’auto uscita fuori strada

È morto dopo quattro giorni il 64enne di Torrebruna finito, domenica scorsa, in un dirupo poco lontano dal centro abitato venendo recuperato dopo diverse ore [LEGGI].

Averino Cicchillitti era uscito di strada e la sua auto era rimasta nascosta nella vegetazione fino a tarda notte quando è stata individuata dopo ore di ricerche.

L'uomo era stato estratto dai vigili del fuoco e le sue condizioni non erano apparse particolarmente critiche, era rimasto sempre cosciente e aveva alcuni traumi al torace ed ematomi al volto; al momento del recupero aveva chiesto dell'acqua. "Lunedì – dice Cristina Lella, sindaco di Torrebruna, addolorata per l'accaduto – pare abbia avuto delle complicanze. Qui lo conoscevamo tutti, è una perdita che non ci voleva".

Il dentista 64enne – che è deceduto nell'ospedale di Chieti – lascia una figlia; pochi anni fa, era già venuta a mancare la moglie.