Grandine, il Comune: "Piattaforma online per le richieste di risarcimento danni"

"Per segnalare i danni subiti lo scorso 10 luglio a causa di eccezionali eventi meteorologici verificatesi sul territorio di Vasto, sarà attivata sul sito del Comune di Vasto, www.comune.vasto.ch.it, una piattaforma telematica". Lo annuncia il sindaco, Francesco Menna. Oggi decine persone, che hanno subito danni ad auto e abitazioni, sono andate a chiedere al Comando di polizia locale come fare a chiedere il risarcimento.

"Inserendo i dati richiesti con l’importo cumulativo presumibile dei danni alle strutture, infrastrutture e beni mobili registrati, pubblici e privati sarà possibile effettuare una fase di ricognizione, necessaria alla valutazione della tipologia dell’evento. Evidenziamo che tale attività non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per i danni subiti. L’inserimento dei dati in piattaforma deve essere completato entro il 20 luglio 2019 per i cittadini, il 22 luglio 2019 per il Comune".

Menna lancia un appello anche all'azienda sanitaria locale Lanciano-Vasto-Chieti: "Dopo aver chiesto lo stato di calamità naturale e di disporre del risarcimento per i danni subiti a causa dell'ondata del maltempo che ha interessato il nostro territorio invito la Asl ad un sopralluogo urgente per l’ospedale di Vasto ed il Distretto sanitario".