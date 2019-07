Allerta meteo: forti grandinate sulla costa, centinaia i vetri distrutti

15.39 - Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, chiede alla Regione Abruzzo e al Governo nazionale lo stato di calamità naturale. Il primo cittadino chiede anche di disporre dei danni e dei risarcimenti, una volta quantificati e valutati. Il riferimento è alla grandine e al nubifragio che ha interessato Vasto.

15.25 - A Vasto via Incoronata è un vero e proprio fiume, tante le case allagate. Danni anche a Vasto Marina dove si registrano tetti sfondati nel quartiere della ex stazione ferroviaria ed una canna fumaria divelta in via Ragusa. Danni anche al semafoto in via Donizetti.

15.15 - A San Salvo è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale). Molti i sottopassaggi allagati chiusi alla circolazione e gli alberi caduti in diversi punti della città. Tanti anche gli scantinati allagati, al lavoro le idrovore.

14.20 - A Vasto danni alle finestre delle abitazioni, si registrano caduta di tegole e antenne divelte. Numerose auto danneggiate in via Spataro.

14.14 - Primi danni anche nel Vastese. Gli automobilisti si stanno riparando sotto ponti e cavalcavia.

14.10 - Ha iniziato a grandinare anche a Vasto, già si registrano i primi danni alle auto.

14.05 - A Vasto Marina segnalazione di breve black out.

LA PRIMA NOTIZIA - Il Centro funzionale regionale Abruzzo ha diramato l'allerta meteo per la giornata di oggi: sono previsti temporali, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L'ondata di maltempo ha già causato gravi danni sulla costa abruzzese. Nel Pescarese, a Francavilla al Mare e Fossacesia si sono registrate fortissimi grandinate con chicchi grandi come mele che hanno fatto strage di parabrezza e finestre (nelle foto).

La perturbazione si sta spostando verso Sud, per questo si consiglia di prestare attenzione e non mettersi in viaggio.

In aggiornamento