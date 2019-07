Gissi, Furci e San Buono ancora senz’acqua. Comuni tra denunce di disservizio e class action

Gissi (a esclusione della zona industriale), Furci e San Buono fino alle 6 di domani 10 luglio saranno senz'acqua. È quanto comunicato ai rispettivi sindaci dalla Sasi che gestisce il servizio idrico integrato. Il problema è ancora una volta nella centrale di Ponte Moro.

La situazione si fa esplosiva considerato il ripetersi dell'assenza d'acqua e le temperature di questi giorni: già nelle scorse settimane i tre Comuni avevano annunciato azioni legali a causa delle continue interruzioni. Stamattina, il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, ha nuovamente denunciato il disservizio e informato il prefetto di Chieti invitando, inoltre, i cittadini a non sprecare le scorte d'acqua.

A Furci, invece, il sindaco Angelo Marchione ha convocato un incontro in Comune con la cittadinanza per il 12 luglio (ore 18) con il legale del Codacons Abruzzo-Chieti "al fine di valutare eventuali azioni legali collettive da intraprendere nei confronti della Sasi per i continui e aggravati disservizi nell’erogazione idrica".