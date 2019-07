Al mare col cane su una spiaggia non aperta agli animali da affezione, scatta la prima multa

Col cane si può andare al mare, ma solo solo sulle spiagge destinate ad accogliere gli animali da affezione. A Vasto sono tre: Mottagrossa, arenile a sud della Foce del torrente Lebba e tratto antistante il Monumento alla Bagnante [LEGGI]. Altrimenti, scattano le multe. Com'è accaduto stamani a Vasto Marina.

Stamani le verifiche della protezione civile: "Effettuati - si legge sul profilo facebook Protezione civile Vasto - controlli sulla battigia nel tratto centrale di Vasto Marina. Verbalizzata una signora con il cane in acqua in un tratto di spiaggia non rientrante tra gli abilitati in base all’ordinanza comunale". Ai verbali segue la multa della polizia locale.