Finisce nel dirupo con l’auto a Torrebruna, recuperato dopo ore dai vigili del fuoco

Brutta avventura, ieri, per un cittadino di Torrebruna finito in una scarpata con la propria auto. L'incidente, come racconta L'Eco dell'Alto Molise, è avvenuto nel tardo pomeriggio non lontano dal cimitero comunale. Il veicolo è stato nascosto dalla fitta vegetazione e l'uomo, classe 1955, è rimasto bloccato evidentemente impossibilitato a chiamare aiuto.

In serata, la famiglia ha lanciato l'allarme a causa del mancato rientro. È stato grazie alle tracce sull'asfalto che le ricerche – di carabinieri e vigili del fuoco di Vasto – si sono concentrate nella scarpata. L'automobilista, verso le 23, è stato raggiunto e portato in salvo dai pompieri che lo hanno estratto dalle lamiere. Il 118 lo ha poi portato in ospedale.

I vigili del fuoco hanno così completato il recupero estraendo l'auto dalla vegetazione.